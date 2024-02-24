«Севилья» пожаловалась на видео «Реала» - заявление

В воскресенье «Реал» сыграет против «Севильи» в календарном матче чемпионата Испании. В преддверии игры на клубном ТВ «сливочных» вышел ролик с разбором ошибок судьи, который будет работать на воскресном матче.

«Севилья» опубликовала на своём сайте заявление, в котором жалуется на видео «Реала». Андалузский клуб призывает компетентные органы оценить, может ли это видео нарушать общий регламент Королевской испанской федерации футбола.

«Севилья» выступает против действий, подрывающих имидж судейского сообщества.

Матч «Реал» - «Севилья» стартует 25 февраля в 23:00 по московскому времени.