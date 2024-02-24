Виртуозы из Footy Headlines продолжают радовать футбольных фанатов инсайдами из мира формы футбольных клубов. На этот раз они показали макет выездной формы мадридского «Реала» на следующий сезон.

Основной цвет новой выездной формы «Реала» - оранжевый. Почти все остальные элементы на футболке выполнены в синем цвете.

В похожей форме «Реал» выступал в сезоне 2013/2014, но тогда элементы на оранжевой футболке были чёрными.

Техническим спонсором «Реала» является компания Adidas.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в воскресенье, 25 февраля, - против «Севильи».