​Фелиш и Левандовски – в основе «Барселоны» на матч с «Хетафе»

В субботу «Барселона» будет принимать «Хетафе» в календарном матче чемпионата Испании. Рулевой «сине-гранатовых» Хави принял решение включить в стартовый состав своей команды таких футболистов:

Тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Кубарси, Канселу, де Йонг, Гюндоган, Фелиш, Рафинья, Левандовски.

Матч Ла Лиги между «Барселоной» и «Хетафе» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Барселона» располагается на третьей строчке в турнириной таблице чемпионата Испании.