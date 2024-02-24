​«Реал Сосьедад» сообщил хорошую новость о травме Захаряна

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян травмировался в пятничном матче Ла Лиги против «Вильярреала». Российский футболист, перебравшийся в испанский клуб летом, травмировал плечо. Хон Андер Мундуате, который в «Реал Сосьедаде» возглавляет пресс-службу, поделился хорошей новостью – Захаряну не нужна операция.

«Состояние Арсена улучшилось, и ему не потребуется медицинское вмешательство. Хорошие новости», - цитирует Мундуате Metaratings.

После перехода в «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провёл 28 матчей. В них россиянин записал на свой счёт один голевой пас.

Напомним, что «Реал Сосьедад» проиграл «Вильярреалу» на своём поле со счётом 1:3.