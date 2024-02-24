Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал Сосьедад» сообщил хорошую новость о травме Захаряна

24 Февраля 2024 • 16:50 Комментировать

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян травмировался в пятничном матче Ла Лиги против «Вильярреала». Российский футболист, перебравшийся в испанский клуб летом, травмировал плечо. Хон Андер Мундуате, который в «Реал Сосьедаде» возглавляет пресс-службу, поделился хорошей новостью – Захаряну не нужна операция.

«Состояние Арсена улучшилось, и ему не потребуется медицинское вмешательство. Хорошие новости», - цитирует Мундуате Metaratings.

После перехода в «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провёл 28 матчей. В них россиянин записал на свой счёт один голевой пас.

Напомним, что «Реал Сосьедад» проиграл «Вильярреалу» на своём поле со счётом 1:3.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» продолжает платить Месси Стало известно, сколько денег заработал Роналду за год в «Аль-Насре» ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо ​Гвардиола выбрал для «Манчестер Сити» новичка с ценником в 100 млн евро «Реал» хочет купить новую звезду - ценник 100 миллионов евро 11 игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» - известны все имена В матче Лиги Европы произошла массовая драка с участием футболистов и тренеров Венгер: «Стоит ли «Ливерпулю» прислушаться к совету Клоппа? Я так не думаю» Клопп принял решение по будущему
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Ягодицы девушки Роналду попали под цензуру в Иране «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» «Бавария» снова проиграла, пропустив 3 гола от «Бохума»
Спортивные новости
Селиваненко высказался о предстоящем финале турнира в Дохе между Хачановым и Меншиком Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Калинской и Паолини Калинская уверенно разобралась со Швёнтек и пробилась в финал турнира в Дубае Хачанов вышел в финал турнира в Дохе, уверенно переиграв Попырина «Локомотив» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, обыграв «Нефтехимик» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24.02.24 в 18:15
Барселона Барселона
Хетафе Хетафе
1.37 4.90 7.20
Видео
24.02.24 в 20:30
Алавес Алавес
Мальорка Мальорка
1.90 3.10 4.50
Видео
24.02.24 в 23:00
Альмерия Альмерия
Атлетико М Атлетико М
4.30 3.95 1.71
Видео
25.02.24 в 16:00
Кадис Кадис
Сельта Сельта
2.60 3.05 2.80
Видео
25.02.24 в 18:15
Бетис Бетис
Атлетик Б Атлетик Б
2.95 3.25 2.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Февраля
17:15 · Испания. Ла Лига
​В сеть прочились фото новой выездной формы «Реала» - она оранжевая фото
17:05 · Испания. Ла Лига
​Фелиш и Левандовски – в основе «Барселоны» на матч с «Хетафе»
16:50 · Испания. Ла Лига
​«Реал Сосьедад» сообщил хорошую новость о травме Захаряна
16:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сообщила агенту де Йонга о планах на игрока
15:38 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти рассказал, как «Реалу» приблизиться к победе в Ла Лиге
15:36 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, что нужно сделать Гюлеру для получения регулярной игровой практики
15:33 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти попросили выбрать между Модричем и Кроосом
15:31 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «В плане обороны Менди является одним из лучших левых защитников планеты»
15:26 · Испания. Ла Лига
Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Севильей»
15:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал слухи о вхождении Модрича в тренерский штаб «Реала»
15:20 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти высказался о позиции Винисиуса
15:16 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал важные новости о состоянии Рюдигера
15:15 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти сделал прогноз на будущее Крооса в «Реале»
15:12 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, какой будет роль Эндрика в следующем сезоне
15:07 · Испания. Ла Лига
Анчелотти поделился ожиданиями от возвращения Рамоса на «Сантьяго Бернабеу»
Все новости
Рекомендуем