«Барселона» сообщила агенту де Йонга о планах на игрока

Руководство каталонской «Барселоны» встретилась с агентом полузащитника Френки де Йонга, вокруг которого в последнее время ходит много слухов о потенциальной продаже. По информации от издания Sport, представителю нидерландца ясно дали понять, что клуб видит в Френки ключевого футболиста для полузащиты в ближайшие годы.

Напомним, де Йонг является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны», поэтому руководство хочет переподписать с игроком контракт, чтобы снизить его зарплату. Каталонский клуб сейчас испытывает серьёзные проблемы с финансами.

Ранее сообщалось, что де Йонг не хочет покидать «Барселону» летом.