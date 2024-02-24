​Анчелотти рассказал, как «Реалу» приблизиться к победе в Ла Лиге

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти провёл пресс-конференцию в преддверии домашнего матча Ла Лиги против «Севильи». Итальянский специалист сказал несколько слов о борьбе за чемпионский титул.

«Когда мы наберём 80 очков, мы будем очень близки к победе в Ла Лиге», - сказал Анчелотти журналистам.

В 25 прошедших турах чемпионата Испании «Реал» смог набрать 62 очка. Таким образом, по мнению Анчелотти, для приближения к завоеванию титула «сливочным» нужно раздобыть ещё 18 баллов.

Ближайший матч «Реал» проведёт 25 февраля – против «Севильи» на своём поле.