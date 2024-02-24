Анчелотти ответил, что нужно сделать Гюлеру для получения регулярной игровой практики

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что нужно сделать полузащитнику Арде Гюлеру для получения постоянной игровой практики. Напомним, первую половину сезона 18-летний полузащитник пропустил из-за различных травм.

«Что нужно делать Гюлеру, чтобы играть больше? У Арды был трудный сезон из-за травм. Он очень молод, ему нужно терпение. Ему необходимо достичь уровня, который будет достаточным для того, чтобы выходить в стартовом составе», – сказал Карло на пресс-конференции.

Гюлер к сегодняшнему дню успел провести всего 3 матча в чемпионате Испании. Летом «Фенербахчу» получил за талантливого хавбека 20 миллионов евро компенсации.