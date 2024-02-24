​Анчелотти попросили выбрать между Модричем и Кроосом

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выступил перед журналистами в преддверии матча испанской Ла Лиги против «Севильи». Итальянского специалиста попросили выбрать между двумя опытными полузащитниками команды – между Лукой Модричем и Тони Кроосом.

«Могу ли я сделать выбор между Модричем и Кроосом? Для меня они одинаковые. Я могу адаптироваться к любому из них», - сказал Анчелотти с улыбкой.

«Реал» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Вторую «Жирону» команда Карло Анчелотти опережает на шесть очков. Матч «Реал» - «Севилья» стартует 25 февраля в 23:00 по московскому времени.