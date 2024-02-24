Анчелотти: «В плане обороны Менди является одним из лучших левых защитников планеты»

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил уровень левого защитника «королевского клуба» Ферлана Менди.

«В плане обороны Менди является одним из лучших левых защитников планеты, если не лучшим. У него также есть хорошие атакующие качества. Ферлан очень силён. Я очень доволен его выступлениями и вкладом в игру», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Отметим, что у Ферлана летом 2025 года истекает контракт с «Реалом». В ближайшее межсезонье «королевский клуб» хочет приобрести у мюнхенской «Баварии» 23-летнего Альфонсо Дэвиса. Этот трансфер будет означать, что руководство указывает Менди на дверь.