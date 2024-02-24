Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Севильей»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от матча с «Севильей», который состоится завтра на «Сантьяго Бернабеу» в рамках очередного тура испанской Ла Лиги.

«Я ожидаю увидеть солидную команду в завтрашнем матче. В последнее время «Севилья» показывает хорошую игру. Мы нуждаемся в очках. Футболисты хорошо тренировались всю неделю», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата с отрывом в 6 очков от «Жироны», которая располагается на втором месте. «Барселона» идёт на третьей строчке и отстаёт от «королевского клуба» на 8 пунктов.