Анчелотти прокомментировал слухи о вхождении Модрича в тренерский штаб «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи, которые твердили о том, что он предложил Луке Модричу войти в тренерский штаб «королевского клуба» на следующий сезон. Напомним, у 38-летнего полузащитника в конце кампании истекает контракт.

«Модрич в тренерском штабе? Я не знаю, чем он будет заниматься в будущем. Он по-прежнему является невероятным футболистом. Лука примет для себя лучшее решение. Я не собираюсь делиться этим с журналистами», – объяснил Карло на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что хорват в ближайшее время не хочет заканчивать профессиональную карьеру. Лука хотел бы отыграть ещё как минимум год.