​Анчелотти высказался о позиции Винисиуса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пообщался с журналистами в преддверии домашнего матча чемпионата Испании против «Севильи». Итальянский специалист высказался о позиции Винисиуса Жуниора.

«Винисиус может играть только слева в атаке? Он может действовать и на позиции центрального нападающего и вместе со вторым нападающим. Но он предпочитает играть слева. Там ему комфортнее», - сказал Анчелотти.

Матч между «Реалом» и «Севильей» стартует 25 февраля в 23:00 по московскому времени. На текущий момент команда Карло Анчелотти занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.