Анчелотти рассказал важные новости о состоянии Рюдигера

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал важные новости о состоянии центрального защитника Антонио Рюдигера, который в последних поединках не смог помочь своей команде из-за травмы бедра.

«Рюдигер готов сыграть против «Севильи». Он выйдет завтра в стартовом составе», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, в большинстве из последних поединков Анчелотти мог рассчитывать лишь на одного номинального центрального защитника – Начо Фернандеса. Помимо Рюдигера в лазарете «королевского клуба» также находятся Эдер Милитао и Давид Алаба, которые восстанавливаются после травм крестообразных связок колена.