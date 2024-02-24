​Анчелотти сделал прогноз на будущее Крооса в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался на тему будущего полузащитника Тони Крооса.

«Будущее Тони Крооса? Он очень ответственный и имеет чёткое представление о своём будущем. Он хочет завершить карьеру, когда уже не будет соответствовать высокому уровню. Поэтому я думаю, что он продлит контракт.

Я не буду ничего говорить Кроосу. Он не мой сын, ему не нужны мои советы.

Да, Кроос сказал мне о возвращении в сборную Германии. Это никак не повлияет на его положение в «Реале», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ближайший матч «Реал» проведёт 25 февраля – против «Севильи» на своём поле.