Анчелотти рассказал, какой будет роль Эндрика в следующем сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями насчёт того, какую роль в следующем сезоне будет играть нападающий Эндрик, который присоединится к команде летом из «Палмейраса».

«Безусловно, Эндрик в следующем сезоне будет членом первой команды», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что потенциальный трансфер Килиана Мбаппе в «Реал» может повлиять на планы руководства по поводу Эндрика. 17-летнего бразильца якобы могут отправить в аренду в другую команду.

«Реал» год назад заплатил за Эндрика 45 миллионов евро «Палмейрасу».