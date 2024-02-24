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Анчелотти рассказал, какой будет роль Эндрика в следующем сезоне

24 Февраля 2024 • 15:12 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
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25.02 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями насчёт того, какую роль в следующем сезоне будет играть нападающий Эндрик, который присоединится к команде летом из «Палмейраса».

«Безусловно, Эндрик в следующем сезоне будет членом первой команды», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что потенциальный трансфер Килиана Мбаппе в «Реал» может повлиять на планы руководства по поводу Эндрика. 17-летнего бразильца якобы могут отправить в аренду в другую команду.

«Реал» год назад заплатил за Эндрика 45 миллионов евро «Палмейрасу».

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