Анчелотти поделился ожиданиями от возвращения Рамоса на «Сантьяго Бернабеу»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от возвращения центрального защитника Серхио Рамоса на «Сантьяго Бернабеу». Завтра «Севилья» отправится на выезд к «сливочным» в рамках чемпионата Испании.

«Думаю, «Сантьяго Бернабеу» очень хорошо примет Рамоса. Он был фантастическим капитаном для «Реала». Мне повезло иметь его в своей команде», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Рамос в своё время провёл 16 лет в составе «Реала» и выиграл с клубом 4 Лиги чемпионов. Серхио недавно заявил, что не будет праздновать, если забьёт в ворота «сливочных» в ближайшем матче.