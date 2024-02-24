Де Йонг интересен многим топ-клубам, но полузащитник хочет остаться в «Барселоне»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг в настоящий момент интересен многим другим топ-клубам. По информации от журналиста Тони Хуанмарти, на нидерландца действительно есть большой спрос на трансферном рынке.

В то же время источник сообщает, что де Йонг не намерен уходить. Футболист хочет остаться в «Барселоне» и добиться успеха в составе каталонского клуба. Правда, руководству клуба было бы выгодно продать футболиста за хорошую сумму, а также разгрузить место в зарплатной ведомости.

Френки в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился одним голом в 17 матчах.