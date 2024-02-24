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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Глава Ла Лиги: «Президент «Реала» не разговаривал со мной три года»

24 Февраля 2024 • 14:47 Комментировать

Хавьер Тебас, который возглавляет испанскую Ла Лигу, высказался на тему своих отношений с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

«Он не разговаривал со мной три года. Но я рад, что они подпишут Килиана Мбаппе. Пользуясь этим интервью, я хочу сообщить Пересу, что я рад подписанию «Реалом» такого футболиста. Они будут иметь сильную команду», - сказал Тебас L’Equipe.

Ожидается, что «Реал» подпишет 25-летнего Килиана Мбаппе ближайшим летом. Француз может переехать в Мадрид в статусе свободного агента, ведь его действующий контракт с «ПСЖ» истекает. За парижан Мбаппе играл с лета 2017 года.

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Реал Мадрид Флорентино Перес Ла Лига Хавьер Тебас Килиан Мбаппе ещё теги
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