​Глава Ла Лиги: «Президент «Реала» не разговаривал со мной три года»

Хавьер Тебас, который возглавляет испанскую Ла Лигу, высказался на тему своих отношений с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

«Он не разговаривал со мной три года. Но я рад, что они подпишут Килиана Мбаппе. Пользуясь этим интервью, я хочу сообщить Пересу, что я рад подписанию «Реалом» такого футболиста. Они будут иметь сильную команду», - сказал Тебас L’Equipe.

Ожидается, что «Реал» подпишет 25-летнего Килиана Мбаппе ближайшим летом. Француз может переехать в Мадрид в статусе свободного агента, ведь его действующий контракт с «ПСЖ» истекает. За парижан Мбаппе играл с лета 2017 года.