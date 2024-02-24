Глава Ла Лиги оценил вероятный трансфер Мбаппе в «Реал»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о вероятном переходе Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Конечно, это отличная новость для «Реала» и испанского футбола. С моей точки зрения, сейчас тройку доминирующих игроков на планете составляют Беллингем, Холанн и Мбаппе. И двое из них будут в «Реале».

Финансы? «Реал» в оптимальной экономической ситуации. Их президент и генеральный директор – отличные менеджеры, но плохие, когда хотят создавать новые турниры. Они не обязаны кого-то продавать, чтобы оформить трансфер Мбаппе», - сказал Тебас L’Equipe.

Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» ближайшим летом в статусе свободного агента.