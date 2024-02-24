Милитао практически готов приступить к тренировкам, названы сроки возвращения

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао практически готов приступить к командным тренировкам. По информации от издания Relevo, окружение бразильца дало понять, что у футболиста сейчас хорошее состояние.

Есть шансы, что Милитао сможет выйти на поле в четвертьфинале Лиги чемпионов, если «королевский клуб» добудет путёвку в эту стадию. В первом матче ⅛ финала «Реал» обыграл на выезде «РБ Лейпциг» с минимальным счётом 0:1.

Напомним, Милитао летом получил травму крестообразных связок колена и перенёс операцию. По этой причине Эдер до сих пор успел провести всего один матч в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.