«Барселона» может остаться без тер Штегена

Страж ворот каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может сменить команду. По информации инсайдера Ашрафа бен Айяда, немецкий голкипер вступил в переговоры с неназванным клубом из чемпионата Саудовской Аравии. Если стороны договорятся, сделку могут оформить в летнее трансферное окно.

Марк-Андре выступает за «сине-гранатовых» с 2014 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2028 года. Трансферная стоимость вратаря оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне тер Штеген сыграл 20 поединков за каталонский гранд, в которых пропустил 28 мячей.