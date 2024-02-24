В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян получил повреждение по ходу вчерашнего матча чемпионата Испании против «Вильярреала». Из-за травмы игрок покинул поле в середине второго тайма.

«Замена Арсена Захаряна была запланирована заранее, до падения на плечо. В ближайшее время мы проведем все медицинские тесты, чтобы исключить любые травмы», - прокомментировали «Спорт-Экспрессу» ситуацию в пресс-службе испанского клуба.

Напомним, что поединок завершился поражением «Реал Сосьедада» со счетом 1:3.

В нынешнем сезоне Захарян сыграл 27 поединков за команду, отметившись одной голевой передачей.