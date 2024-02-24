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Гюлер принял решение о карьере в «Реале»

24 Февраля 2024 • 12:03 Комментировать

Перспективный полузащитник Арда Гюлер принял решение о своем будущем в мадридском «Реале». Как сообщил в социальных сетях инсайдер Маттео Моретто, турецкий футболист останется в «королевском» клубе и будет бороться за место в составе команды.

Арда перебрался в стан «сливочных» летом прошлого года из стамбульского «Фенербахче». Трансфер полузащитника обошелся Флорентино Пересу в 20 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2029 года.

В сезоне-2023/2024 Гюлер сыграл всего три поединка за мадридский коллектив. Полноценно проявить себя футболисту мешают травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер
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