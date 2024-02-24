Лапорта: «Я полностью поддерживаю Хави, мы будем бороться до конца»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта выразил полную поддержку главному тренеру Хави Эрнандесу, который по окончании сезона покинет команду.

«Я полностью поддерживаю Хави. Мы будем бороться до конца», – цитирует Лапорту Managing Barca.

«Барселона» в настоящий момент претендует на победу в Лиге чемпионов. В первом матче ⅛ финала «сине-гранатовые» на выезде сыграли вничью 1:1 с итальянским «Наполи». В чемпионате Испании команда отстаёт от лидирующего «Реала» на 8 очков в турнирной таблице.

Претендентами на пост нового тренера «Реала» являются Роберто де Дзерби, Томас Тухель и Ханс-Дитер Флик.