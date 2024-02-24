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Лапорта: «Я полностью поддерживаю Хави, мы будем бороться до конца»

24 Февраля 2024 • 12:00 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
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Через 5 ч. 57 мин.

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта выразил полную поддержку главному тренеру Хави Эрнандесу, который по окончании сезона покинет команду.

«Я полностью поддерживаю Хави. Мы будем бороться до конца», – цитирует Лапорту Managing Barca.

«Барселона» в настоящий момент претендует на победу в Лиге чемпионов. В первом матче ⅛ финала «сине-гранатовые» на выезде сыграли вничью 1:1 с итальянским «Наполи». В чемпионате Испании команда отстаёт от лидирующего «Реала» на 8 очков в турнирной таблице.

Претендентами на пост нового тренера «Реала» являются Роберто де Дзерби, Томас Тухель и Ханс-Дитер Флик.

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