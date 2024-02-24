Появилась хорошая новость по Беллингему

Один из лидеров средней линии мадридского «Реала» Джуд Беллингем восстанавливается с опережением графика. Об этом сообщили журналисты AS.

Как стало известно источнику, англичанин может вернуться на поле во встрече 27-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Матч состоится 2 марта.

Джуд травмировался по ходу матча Ла Лиги против «Жироны» (4:0) 10 февраля. Изначально планировалось, что игрок восстановится к ответному матчу с «РБ Лейпцигом» в плей-офф Лиги чемпионов, однако реабилитация полузащитника движется ускоренными темпами.

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» летом 2023 года.