Серхио Рамос хотел вернуться в «Реал»

Защитник «Севильи» Серхио Рамос рассчитывал вернуться в мадридский «Реал». По сообщениям газеты Marca, опытный испанец в прошлом году надеялся, что получит предложение от «королевского» клуба.

Футболист рассчитывал, что ему поступит звонок с предложением сотрудничества после серьезной травмы Эдера Милитао. Однако этого не произошло. «Сливочные» не задумывались о варианте с Рамосом. За мадридский гранд Серхио выступал с 2005 по 2021 год.

В сентябре прошлого года защитник пополнил ряды «Севильи». Стороны заключили трудовой договор, рассчитан до завершения текущего сезона.