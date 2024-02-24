Лапорта: «Барселона» борется за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал об амбициях своей команды на остаток нынешнего сезона. Руководитель ставит самые высокие цели перед игроками.

«Мы не собираемся опускать руки. Команда будет продолжать бороться за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов», - передает слова Лапорты Mundo Deportivo.

После 25 туров испанского чемпионата подопечные Хави Эрнандеса набрали 54 балла и занимают третью строчку. Отставание от лидирующего «Реала» составляет восемь очков.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «сине-гранатовые» на выезде сыграли вничью с «Наполи» со счетом 1:1.