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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альгуасиль: «Захарян не мог самостоятельно переодеться»

24 Февраля 2024 • 08:20 Комментировать (1)

Наставник «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль поведал о повреждении полузащитника команды Арсена Захаряна. Игрок получил травму по ходу вчерашнего матча чемпионата Испании против «Вильярреала».

«Мы намерены сосредоточиться на восстановлении травмированных игроков. Захарян? Арсен не мог самостоятельно переодеться. Завтра он пройдет медицинское обследование», - передает слова специалиста газета Marca.

Напомним, что Захарян был заменен в середине второго тайма после того, как неудачно приземлился на газон. Встреча завершилась поражением «Реал Сосьедада» со счетом 1:3.

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Реал Сосьедад Иманоль Альгуасиль Арсен Захарян ещё теги
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kabanpyatak
24 Февраля 2024 в 08:47
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