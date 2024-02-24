«Реал Сосьедад» потерял Захаряна

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян получил повреждение по ходу поединка 26-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала». В середине второго тайма российский хавбек столкнулся с соперником, после чего упал и ударился правой рукой.

Захарян покинул поле в сопровождении медицинской бригады, держась за плечо. Детали травмы пока неизвестны.

Арсен перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Матч завершился домашним поражением «Реал Сосьедада» со счетом 1:3.