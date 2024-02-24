Президент «Хетафе» рассказал, как в 2008 году едва не заполучил Гвардиолу и Месси

Анхель Торрес, президент «Хетафе», рассказал о том, как в 2008 году наставником его команды едва не стал Хосеп Гвардиола. Более того, там же мог оказаться и Лионель Месси.

- В 2008 году мы играли в еврокубках, и на церемонии жеребьевки мы встретились с Айтором Бегиристайном, который руководил жеребьевкой. Он сказал нам, что «Барселона» хочет пригласить Микаэля Лаудрупа в качестве наставника. И тогда я загорелся желанием опробовать Хосепа Гвардиолу, который работал со второй командой «Барсы». Но потом там все переиграли и взяли Гвардиолу. А если бы получилось, я хотел попробовать заполучить с Гвардиолой и Лионеля Месси. Я большой его поклонник, у меня много футболок Лео, одну он подарил мне лично после одного из матчей, - цитирует слова наставника El Partidazo de Cope.