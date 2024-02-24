В 26-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» играл против «Вильярреала». «Жёлтая субмарина» после серии ничейных результатов добыла победу и не изменяет традиции набирать по три очка раз в месяц. Несмотря на счет на табло, баски доминировали и превзошли противника во всем другом.

На 17-й минуте у гостей сработал корнер, и Санти Комесанья в упор головой отправил мяч в сетку. В первой атаке после перерыва он же ударом с лета удвоил перевес гостей. Незадолго до финального свистка Микель Мерино вернул интригу - 1:2. На 90-й минуте поставил точку Александр Сорлот ударом с лета - 1:3.

Арсен Захарян провел на поле 71 минуту и был заменен, а его команда после фиаско остается шестой, соперник - 12-й.