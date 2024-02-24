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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» играл против «Вильярреала»

24 Февраля 2024 • 01:02 Комментировать
Реал Сосьедад
1:3
Вильярреал
окончен

В 26-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» играл против «Вильярреала». «Жёлтая субмарина» после серии ничейных результатов добыла победу и не изменяет традиции набирать по три очка раз в месяц. Несмотря на счет на табло, баски доминировали и превзошли противника во всем другом.

На 17-й минуте у гостей сработал корнер, и Санти Комесанья в упор головой отправил мяч в сетку. В первой атаке после перерыва он же ударом с лета удвоил перевес гостей. Незадолго до финального свистка Микель Мерино вернул интригу - 1:2. На 90-й минуте поставил точку Александр Сорлот ударом с лета - 1:3.

Арсен Захарян провел на поле 71 минуту и был заменен, а его команда после фиаско остается шестой, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Реал Сосьедад1:3Вильярреал
  17'Комесанья Санти (0:1)
  47'Комесанья Санти (0:2)
(1:2) Мерино Микель87'  
  90'Сорлот Александр (1:3)
Ремиро АлехандроТраоре Амари 46' (Арамбуру Джон ( 46') Ле Норман Робен  51'Пачеко ХонГалан ХавиЗахарян Арсен  69' 72' (Бекер Шеральдо ( 72') Субименди МартинБраис Мендес 65' (Мерино Микель ( 65') Барренечеа Андер 7' (Оласагасти Хон ( 7') Кубо ТакефусаАндре Силва  62' 65' (Умар Садик ( 65')
Запасные: Субельдия ИгорТирни КиранУрко ГонсалесМарреро УнаиМарин ПаблоФрага АйторМагунаселая Хон
Йоргенсен Филип  60'Москера Йерсон  62'Альбиоль Рауль  63'Эрик-Бертран БайиМорено Альберто 70' (Парехо Даниэль ( 70') Ахомач Илиас 70' (Куэнка Хорхе ( 70'  88') Коклен Франсис 84' (Моралес Луис ( 84') Комесанья СантиБаэна Алехандро 84' (Капу Этьен ( 84') Гуэдеш ГонсалуМорено Херард 79' (Сорлот Александр ( 79')
Запасные: Рейна ПепеМанди АиссаФемения КикоТригерос МануэльТраоре Бертран
23 февраля. Стадион "Реале Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Реал Сосьедад

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