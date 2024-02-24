В 26-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» играл против «Вильярреала». «Жёлтая субмарина» после серии ничейных результатов добыла победу и не изменяет традиции набирать по три очка раз в месяц. Несмотря на счет на табло, баски доминировали и превзошли противника во всем другом.
На 17-й минуте у гостей сработал корнер, и Санти Комесанья в упор головой отправил мяч в сетку. В первой атаке после перерыва он же ударом с лета удвоил перевес гостей. Незадолго до финального свистка Микель Мерино вернул интригу - 1:2. На 90-й минуте поставил точку Александр Сорлот ударом с лета - 1:3.
Арсен Захарян провел на поле 71 минуту и был заменен, а его команда после фиаско остается шестой, соперник - 12-й.
Протокол игры
|17'Комесанья Санти (0:1)
|47'Комесанья Санти (0:2)
|(1:2) Мерино Микель87'
|90'Сорлот Александр (1:3)
Ремиро Алехандро•Траоре Амари46' (Арамбуру Джон (46') •Ле Норман Робен• 51'Пачеко Хон•Галан Хави•Захарян Арсен 69'72' (Бекер Шеральдо (72') •Субименди Мартин•Браис Мендес65' (Мерино Микель (65') •Барренечеа Андер7' (Оласагасти Хон (7') •Кубо Такефуса•Андре Силва 62'65' (Умар Садик (65')
Йоргенсен Филип• 60'Москера Йерсон• 62'Альбиоль Рауль• 63'Эрик-Бертран Байи•Морено Альберто70' (Парехо Даниэль (70') •Ахомач Илиас70' (Куэнка Хорхе (70') • 88'Коклен Франсис84' (Моралес Луис (84') •Комесанья Санти•Баэна Алехандро84' (Капу Этьен (84') •Гуэдеш Гонсалу•Морено Херард79' (Сорлот Александр (79')
23 февраля. Стадион "Реале Арена".
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