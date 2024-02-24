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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент де Йонга встретился со спортивным директором «Барселоны» Деку

24 Февраля 2024 • 00:31 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
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Через 16 ч. 40 мин.

Представитель полузащитника Френки де Йонга провёл встречу с Деку, занимающим должность спортивного директора «Барселоны».

Нидерландец, по многочисленным слухам, вполне может сменить клуб после завершения текущего сезона. Согласно сведениям журналиста Тони Хуанмарти, в пятницу агент 26-летнего игрока встретился с Деку в ресторане. «Барселона» уверена в способностях де Йонга и выражает ему полную поддержку, а сам хавбек счастлив выступать за каталонцев. Судя по всему, стороны не испытают больших проблем в вопросе продления контракта.

Нынешнее соглашение Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитано до 2026 года.

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БАРСЕЛОНА ХЕТАФЕ
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