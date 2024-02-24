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«Реал» ведёт переговоры с Кроосом

24 Февраля 2024 • 00:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
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25.02 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос обсуждает с клубом новый контракт.

34-летний футболист всерьёз задумывался о завершении карьеры, однако, судя по всему, продолжит выступления за «сливочных». По информации журналиста Николо Скиры, стороны ведут переговоры по новому договору, рассчитанному до середины 2025 года. Действующее соглашение истекает по окончании текущей кампании.

Напомним, что недавно Тони Кроос объявил о возвращении в сборную Германии. Хавбек планирует сыграть за национальную команду на домашнем для неё чемпионате Европы.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В текущем сезоне он провёл на поле 33 матча, записав на свой счёт один гол и семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос

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