Тебас оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, какой клуб станет следующим для нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Ранее СМИ заявляли, что бомбардир уже заключил соглашение с мадридским «Реалом».
По мнению руководителя лиги, вероятность трансфера французского футболиста в стан «сливочных» составляет 99%.
Также он считает, что данный переход является отличной новостью для чемпионата Испании, потому что таким образом повышается уровень турнира, передаёт издание L’Équipe.
Мбаппе сообщил, что покинет «ПСЖ» в конце сезона. Он решил продолжить карьеру в другом клубе. У игрока истекает действующий контракт с парижанами.
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