Тебас оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, какой клуб станет следующим для нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Ранее СМИ заявляли, что бомбардир уже заключил соглашение с мадридским «Реалом».

По мнению руководителя лиги, вероятность трансфера французского футболиста в стан «сливочных» составляет 99%.

Также он считает, что данный переход является отличной новостью для чемпионата Испании, потому что таким образом повышается уровень турнира, передаёт издание L’Équipe.

Мбаппе сообщил, что покинет «ПСЖ» в конце сезона. Он решил продолжить карьеру в другом клубе. У игрока истекает действующий контракт с парижанами.