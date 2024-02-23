​Раскрыта зарплата де Йонга в «Барселоне»

Несколько дней назад полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг опроверг информацию о том, что он зарабатывает 40 миллионов евро за сезон. На страницах издания Marca сообщается, что фиксированная зарплата де Йонга составляет 18-19 миллионов евро. Речь идёт о сумме до уплаты налогов. Также в трудовом соглашении нидерландца прописаны бонусные выплаты за сыгранные матчи и выигранные титулы.

В сезоне 2023/2024 Френки де Йонг провёл 25 матчей, в которых записал на свой счёт один гол. Ближайшую игру чемпионата Испании «Барселона» проведёт в субботу, 24 февраля, – против «Хетафе» на своём поле.