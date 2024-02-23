Хави высказался о решении уйти из «Барселоны»

В конце января Хави объявил о том, что он покинет должность главного тренера «Барселоны» по завершению текущего сезона. На пятничной пресс-конференции молодой специалист сказал несколько слов о своём решении.

«Решение было необходимым. Команда и клуб нуждаются в переменах. Команда сделала шаг вперёд, в определённые моменты мы играли лучше. Решение было правильным», - сказал Хави журналистам.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Хави проведёт в субботу, 24 февраля, - против «Хетафе» на своём поле.