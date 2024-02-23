«Реал» потерял Хоселу на три недели

Мадридский «Реал» потерял своего нападающего Хоселу. Как сообщает пресс-служба «сливочных», у опытного форварда отекла кость правой лодыжки.

Как дополняет As, при такой травме Хоселу будет лечиться три недели. Поэтому испанец точно не поможет «Реалу» в ответном матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» - дата этой игры – 6 марта.

33-летний испанский нападающий, которому уже в грядущем марте будет 34 года, выступает за «Реал» с этого сезона. В рамках него он оформил 13 забитых голов в 35 выходах на поле. Контракт опытного форварда с «Реалом» рассчитан до грядущего лета.