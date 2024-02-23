​Хави похвалил «Хетафе» и его тренера

Наставник «Барселоны» Хави сказал несколько слов о предстоящем домашнем матче чемпионата Испании против «Хетафе».

«Мы играем дома, и нам нужна поддержка болельщиков. Это важная игра против отличного «Хетафе». Это не оборонительная команда – они смелые, они высоко прессингуют, они высоко располагают оборонительную линию. Они набирали очки в сложных местах, как в гостях у «Атлетико».

Мне нравится, что команды Бордаласа агрессивны. Они не закрываются и атакуют. На мой взгляд. Бордалас заслуживает похвалы», - сказал Хави на пресс-конференции.

«Барселона» будет принимать «Хетафе» в субботу, 24 февраля.