​Хави: «Араухо – настоящее и будущее «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о защитнике Рональде Араухо. Стоит сказать, что уругвайского футболиста слухи продолжают связывать с мюнхенской «Баварией».

«Для меня нет никаких сомнений в том, что Араухо – настоящее и будущее «Барселоны». Он один из лидеров в раздевалке и тот, кто имеет фундаментальное значение для будущего нашего клуба», - сказал Хави журналистам на пресс-конференции в пятницу.

В сезоне 2023/2024 Рональд Араухо провёл 27 матчей, в которых записал на свой счёт один забитый гол.

В субботу, 24 февраля, «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Хетафе».