​Хави: «Если мы хотим выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов, то все оставшиеся матчи – финалы»

Главный тренер «Барселоны» Хави подчеркнул серьёзный настрой своей команды на оставшуюся часть сезона.

«Мы много говорим, но нам нужно действовать. Мы не можем проиграть ни в одной из оставшихся игр. Все оставшиеся игры – финалы, если мы хотим выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов», - сказал Хави журналистам в ходе пятничной пресс-конференции.

В настоящий момент Хави готовит «Барселону» к домашнему матчу чемпионата Испании против «Хетафе». Команды сыграют в ближайшую субботу, 24 февраля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 18:15 по московскому времени.