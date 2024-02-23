​«Мы не ищем оправданий»: Хави оценил календарь «Барселоны»

Наставник «Барселоны» Хави пообщался с журналистами в преддверии домашнего матча Ла Лиги против «Хетафе». Специалист получил вопрос по поводу календаря. В среду «сине-гранатовые» сыграли в Лиге чемпионов против «Наполи», а уже в субботу им предстоит встреча с «Хетафе».

«Думаю, было бы лучше сыграть в воскресенье или понедельник. Но мы не ищем оправданий. Раз нам выпало играть в эту дату, мы будем играть и бороться за три очка.

Нужен ли команде отдых? Я уже ответил. Нет смысла обсуждать это. Было бы лучше сыграть на день-два позже, но это не оправдание», - сказал Хави.

Матч «Барселона» - «Хетафе» стартует 24 февраля в 18:15 по московскому времени.