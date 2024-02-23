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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави: «Барселона» будет бороться за титул Ла Лиги, пока есть математические шансы»

23 Февраля 2024 • 16:25 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
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24.02 18:15

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о борьбе за титул чемпиона Испании. На текущий момент каталонцы идут третьими, отставая от лидирующего «Реала» на восемь зачётных баллов (54 очка против 62).

«Мы будем бороться за титул Ла Лиги, пока есть математические шансы. В прошлом туре мы приблизились к «Реалу» на два очка, а к «Жироне» - на три. Мы не сдаёмся, но это будет сложно», - сказал Хави на пятничной пресс-конференции.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в субботу, 24 февраля, - против «Хетафе» на своём поле в чемпионате Испании. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА ХЕТАФЕ
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