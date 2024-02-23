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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави ответил, каким должен быть его преемник в «Барселоне»

23 Февраля 2024 • 16:20 Комментировать

В конце января Хави объявил о решении уйти из «Барселоны» по завершению нынешнего сезона. Перед субботним матчем против «Хетафе» рулевой каталонской команды ответил на вопрос о своём преемнике.

«Каким должен быть следующий тренер? Я не знаю. Решение должен принимать Деку. Но ДНК «Барселоны» должна иметь преемственность – тренер должен ей соответствовать», - сказал Хави в ходе пресс-конференции.

Матч «Барселона» - «Хетафе» стартует 24 февраля в 18:15 по московскому времени. На текущий момент каталонская команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Барселона Хави Эрнандес
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