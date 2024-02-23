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​Инсайдер Романо рассказал, сколько денег «Реал» заплатит Мбаппе

23 Февраля 2024 • 14:31 Комментировать

На канале авторитетного журналиста Фабрицио Романо в YouTube в пятницу было опубликовано видео с порцией инсайдов. Так, например, Романо рассказал о финансовых деталях будущей сделки Килиана Мбаппе с «Реалом», хотя на эту тему ранее было сказано уже многое.

По словам Романо, подписной бонус Мбаппе будет выплачиваться «Реалом» в течение пяти лет. Сумма превысит 100 миллионов евро, но не превысит 150 миллионов евро.

Что касается заработной платы звёздного француза в Мадриде, то она будет находиться в том же диапазоне, что у Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

Ранее появлялась информация о том, что «Реал» может поднять зарплату Джуда Беллингема из-за перехода Килиана Мбаппе.

Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале»

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