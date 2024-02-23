Чем уход Мбаппе может принести пользу «ПСЖ»

Килиан Мбаппе, по всей видимости, покинет «ПСЖ». Уход звезды такого калибра – это удар по команде, но французы могут из этого извлечь пользу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает новую версию парижан.

Как уход Мбаппе может пойти на пользу?

Сразу стоит отметить, что абсолютно любой клуб в мире мечтает иметь в своём составе Килиана Мбаппе, и никто бы в здравом уме сейчас не расстался с ним добровольно. «ПСЖ» в этом смысле не исключение. В Париже хотели бы сохранить Мбаппе, делали всё для этого в предыдущие годы, но сейчас, похоже, возможности иссякли.

Тем не менее, при построении команды, кроме чисто спортивных аспектов, есть и иные. Если со спортивной точки зрения «ПСЖ» с уходом Мбаппе потеряет многое, то вот в другом может серьёзно прибавить, что, в свою очередь, может повлечь изменение команды в лучшую сторону.

Иными словами, речь не о том, что от Мбаппе надо было избавляться. Просто всё складывается так, что «ПСЖ» потеря своего лидера может пойти на пользу.

Мбаппе имел токсичный образ

Мбаппе при всём своём таланте создавал большое давление на «ПСЖ». Сага с его переходом в «Реал» тянется уже много лет, и это давит. Два года назад много внимания было уделено тому, останется форвард в Париже или нет. Прошлым летом Луис Энрике приходил на фоне заявления Мбаппе, что он не будет продлевать контракт. И весь сезон тоже проходит на фоне обсуждения, где будет играть форвард.

При этом Мбаппе не скрывал желания быть главной звездой «ПСЖ». Можно вспомнить, как у француза не складывались отношения с Неймаром. Были слухи, что француз не был доволен приходом Месси в команду. Мбаппе публично говорил, что ему в сборной комфортнее действовать, чем в клубе.

Форвард в последние годы приобрёл довольно токсичный образ. Хотя Мбаппе лидер на поле, за его пределами он был больше похож на избалованного ребёнка, под которого приходилось всем подстраиваться. После его ухода такой необходимости не будет.

«ПСЖ» продолжит транзит из сборной звёзд в команду

Главная проблема катарского проекта «ПСЖ» заключалась в том, что владельцы комплектовали команду не всегда по игровым качествам, сколько по критериям звёздности. В Париже долгое время любую проблему пытались решить покупкой новых пачек звёзд, не думая и не заботясь, совместим ли новый игрок с имеющимся составом. Апофеозом этой политики стало приглашение Лионеля Месси. «ПСЖ» получил грозное по имени атакующее трио, но отсутствие выстроенной средней линии сделало его бесполезным.

В последние годы «ПСЖ» сменил вектор политики. Парижане перестали засасывать топ-звёзд, делая ставку на перспективу. Дембеле, Эрнандес и Шкриньяр, пришедшие летом, не юны, но даже они выглядят исключениями из правил на фоне Угарте, Беральдо, Ли Кан-Ина, Баркола, Рамуша.

При этом ранее «ПСЖ» не ценил своих воспитанников. Кингсли Коман, Кристофер Нкунку, Мусса Диаби, Майк Меньян и многие другие не получали шансов в Париже, раскрываясь в других местах. Сейчас же ситуация начинает меняться. Уоррен Заир-Эмери уже важный игрок, где-то под основой Этан Мбаппе и Сенни Маюлу. Летом вернётся Хави Симонс, который в «ПСЖ» переходил ещё в 16 лет из академии «Барселоны», а теперь имеет шанс стать новым лидером парижан.

Новый «ПСЖ»

После ухода Мбаппе начнётся новый этап развития «ПСЖ», если, конечно, руководство не «психанёт». Парижане могут оказаться в ситуации, когда будут иметь хороший и вариативный состав с растущими талантами и парой опытных дядек в лице Люки Эрнандеса и Марко Асенсио, например. Это будет выглядеть очень перспективно для построения коллектива. При этом в ростере коллектива не будет ни одного игрока в статусе топ-звезды.

Главное теперь будет не вбухивать какую-то сумасшедшую сумму денег в новую звезду, чтобы она просто была. Без Мбаппе Луис Энрике не будет иметь ни одного игрока, которого необходимо ставить в состав из-за статуса, что позволит ему именно выбирать команду.

Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала»

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Роман Андреев