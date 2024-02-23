Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Чем уход Мбаппе может принести пользу «ПСЖ»

23 Февраля 2024 • 17:00 Комментировать (1)

Килиан Мбаппе, по всей видимости, покинет «ПСЖ». Уход звезды такого калибра – это удар по команде, но французы могут из этого извлечь пользу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает новую версию парижан.

Как уход Мбаппе может пойти на пользу?

Сразу стоит отметить, что абсолютно любой клуб в мире мечтает иметь в своём составе Килиана Мбаппе, и никто бы в здравом уме сейчас не расстался с ним добровольно. «ПСЖ» в этом смысле не исключение. В Париже хотели бы сохранить Мбаппе, делали всё для этого в предыдущие годы, но сейчас, похоже, возможности иссякли.

Тем не менее, при построении команды, кроме чисто спортивных аспектов, есть и иные. Если со спортивной точки зрения «ПСЖ» с уходом Мбаппе потеряет многое, то вот в другом может серьёзно прибавить, что, в свою очередь, может повлечь изменение команды в лучшую сторону.

Иными словами, речь не о том, что от Мбаппе надо было избавляться. Просто всё складывается так, что «ПСЖ» потеря своего лидера может пойти на пользу.

Мбаппе имел токсичный образ

Мбаппе при всём своём таланте создавал большое давление на «ПСЖ». Сага с его переходом в «Реал» тянется уже много лет, и это давит. Два года назад много внимания было уделено тому, останется форвард в Париже или нет. Прошлым летом Луис Энрике приходил на фоне заявления Мбаппе, что он не будет продлевать контракт. И весь сезон тоже проходит на фоне обсуждения, где будет играть форвард.

При этом Мбаппе не скрывал желания быть главной звездой «ПСЖ». Можно вспомнить, как у француза не складывались отношения с Неймаром. Были слухи, что француз не был доволен приходом Месси в команду. Мбаппе публично говорил, что ему в сборной комфортнее действовать, чем в клубе.

Форвард в последние годы приобрёл довольно токсичный образ. Хотя Мбаппе лидер на поле, за его пределами он был больше похож на избалованного ребёнка, под которого приходилось всем подстраиваться. После его ухода такой необходимости не будет.

«ПСЖ» продолжит транзит из сборной звёзд в команду

Главная проблема катарского проекта «ПСЖ» заключалась в том, что владельцы комплектовали команду не всегда по игровым качествам, сколько по критериям звёздности. В Париже долгое время любую проблему пытались решить покупкой новых пачек звёзд, не думая и не заботясь, совместим ли новый игрок с имеющимся составом. Апофеозом этой политики стало приглашение Лионеля Месси. «ПСЖ» получил грозное по имени атакующее трио, но отсутствие выстроенной средней линии сделало его бесполезным.

В последние годы «ПСЖ» сменил вектор политики. Парижане перестали засасывать топ-звёзд, делая ставку на перспективу. Дембеле, Эрнандес и Шкриньяр, пришедшие летом, не юны, но даже они выглядят исключениями из правил на фоне Угарте, Беральдо, Ли Кан-Ина, Баркола, Рамуша.

При этом ранее «ПСЖ» не ценил своих воспитанников. Кингсли Коман, Кристофер Нкунку, Мусса Диаби, Майк Меньян и многие другие не получали шансов в Париже, раскрываясь в других местах. Сейчас же ситуация начинает меняться. Уоррен Заир-Эмери уже важный игрок, где-то под основой Этан Мбаппе и Сенни Маюлу. Летом вернётся Хави Симонс, который в «ПСЖ» переходил ещё в 16 лет из академии «Барселоны», а теперь имеет шанс стать новым лидером парижан.

Новый «ПСЖ»

После ухода Мбаппе начнётся новый этап развития «ПСЖ», если, конечно, руководство не «психанёт». Парижане могут оказаться в ситуации, когда будут иметь хороший и вариативный состав с растущими талантами и парой опытных дядек в лице Люки Эрнандеса и Марко Асенсио, например. Это будет выглядеть очень перспективно для построения коллектива. При этом в ростере коллектива не будет ни одного игрока в статусе топ-звезды.

Главное теперь будет не вбухивать какую-то сумасшедшую сумму денег в новую звезду, чтобы она просто была. Без Мбаппе Луис Энрике не будет иметь ни одного игрока, которого необходимо ставить в состав из-за статуса, что позволит ему именно выбирать команду.

Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала»

Реклама


Мбаппе хочет презентацию в «Реале» как у Роналду

Роман Андреев


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Ла Лига Лига 1 Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ceroki
23 Февраля 2024 в 17:10
Избавятся от гемора , заодно развалит эта губастая бестолочь Реал , на этом фоне может и хорек какой инфаркт получит .
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Друг Зидана: «Зинедин не хочет в Англию, он рассматривает только три варианта» Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса ​Назван лучший в истории футболист, не сыгравший на чемпионате мира Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера «Барселона» продолжает платить Месси Гвардиола назвал причину, почему де Брёйне снова не играет Рамос поделился ожиданиями от возвращения на «Сантьяго Бернабеу» ​«Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн евро за звёздного форварда Стало известно, что сказал Киммих после замены в матче с «Бохумом»
Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу «Реал» подписал Мбаппе
Спортивные новости
CAS оставил в силе решение МОК о приостановке членства Олимпийского комитета России Ассист Овечкина помог «Вашингтону» в гостях обыграть «Тампу» Калинская неожиданно одолела Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Дубае Московское «Динамо» одержало седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь» Чесноков отреагировал на поражение Рублёва в матче с Меншиком Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.02.24 в 23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Вильярреал Вильярреал
1.70 3.70 4.70
Видео
24.02.24 в 16:00
Гранада Гранада
Валенсия Валенсия
2.48 3.20 2.85
Видео
24.02.24 в 18:15
Барселона Барселона
Хетафе Хетафе
1.37 4.90 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Февраля
17:37 · Испания. Ла Лига
Хави высказался о решении уйти из «Барселоны»
17:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» потерял Хоселу на три недели
17:19 · Испания. Ла Лига
​Хави похвалил «Хетафе» и его тренера
17:07 · Англия. Премьер-лига
​Гринвуд готов отказать «Барселоне» ради одного клуба
16:50 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Араухо – настоящее и будущее «Барселоны»
16:45 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Если мы хотим выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов, то все оставшиеся матчи – финалы»
16:33 · Испания. Ла Лига
​«Мы не ищем оправданий»: Хави оценил календарь «Барселоны»
16:25 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Барселона» будет бороться за титул Ла Лиги, пока есть математические шансы»
16:20 · Испания. Ла Лига
​Хави ответил, каким должен быть его преемник в «Барселоне»
15:14 · Испания. Ла Лига
​Матчи «Валенсии» и «Леванте» перенесены из-за трагедии
14:31 · Испания. Ла Лига
​Инсайдер Романо рассказал, сколько денег «Реал» заплатит Мбаппе
14:13 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» просит перенести ближайший матч Ла Лиги
11:51 · Испания. Ла Лига
Чемпион UFC Топурия отреагировал на возможный трансфер Мбаппе в «Реал»
11:29 · Испания. Ла Лига
Испанский клуб начал переговоры о подписании Кепы
11:11 · Испания. Ла Лига
Месси рассказал, какой жест со стороны «Барселоны» имел для него большое значение 1
Все новости
Рекомендуем