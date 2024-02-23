Чемпион UFC Топурия отреагировал на возможный трансфер Мбаппе в «Реал»

Новый чемпион UFC в полулегком весовом дивизионе Илия Топурия прокомментировал информацию о грядущем трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Мбаппе посчастливилось подписать контракт с лучшим клубом мира. Добро пожаловать», - передает слова Топурии Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что 25-летний французский нападающий перейдет в «королевский» клуб на правах свободного агента летом. Стороны подпишут долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет.

Килиан играет за «ПСЖ» с 2017 года. Контракт форварда с парижанами истекает летом 2024 года.