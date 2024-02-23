Испанский клуб начал переговоры о подписании Кепы

Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага, ныне выступающий на правах аренды за мадридский «Реал», может продолжить карьеру в другом испанском клубе.

Как сообщается на страницах Todofichajes, в подписании вратаря заинтересована «Севилья». Андалусийцы планируют подписать Кепу в летнее трансферное окно. Представители клуба уже вступили в переговоры с агентом Аррисабалаги.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 29-летний футболист сыграл 12 матчей. Кепа пропустил девять мячей, а в шести встречах сохранил ворота на замке.

После 25 туров Ла Лиги «Севилья» набрала 24 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.