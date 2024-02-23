Месси рассказал, какой жест со стороны «Барселоны» имел для него большое значение

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, выступающий сейчас за «Интер Майами», вспомнил, как прибыл в каталонский клуб.

— Когда я присоединился к «Барсе», поначалу все было немного странно. Но когда я прибыл в тренировочный центр, мне дали одежду для тренировок, и этот маленький жест имел для меня большое значение, — приводит слова Месси BeFootball.

Напомним, аргентинец выступал за основную команду «Барселоны» с 2004 по 2021 год.

В текущем сезоне 36-летний Месси принял участие в одном матче в составе «Интер Майами» и отметился одной голевой передачей.

26 февраля «Интер Майами» сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси».