Анчелотти хочет сделать ставку на Куртуа в конце сезона

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа успеет залечить травму до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что бельгийский голкипер вернется к тренировкам в общей группе в апреле.

По сведениям Relevo, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассчитывает на Куртуа и хочет, чтобы вратарь стал основным на решающем отрезке сезона.

Напомним, Куртуа получил серьезную травму во время предсезонных сборов. По этой причине он не принял участия ни в одной игре нынешнего сезона.

После 25 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В копилке «сливочных» 62 набранных очка.