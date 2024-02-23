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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гранат: Захарян правильно поступил, выбрав Европу

23 Февраля 2024 • 10:06 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Вильярреал
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Через 12 ч. 40 мин.

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался об отъезде российского хавбека Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Не думаю, что Арсен уехал в Испанию слишком рано. Чем раньше, тем лучше», — заявил Гранат ODDS.ru.

Эксперт не считает, что адаптация Захаряна в Испании затянулась, ведь он еще молодой игрок, поэтому его игра нестабильна. При этом экс-защитник добавил, что Захарян сделал правильный выбор, переехав в Европу.

В составе «Реал Сосьедада» Захарян принял участие в 27 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один ассист.

После 25 туров «Реал Сосьедад» занимает шестое место в Ла Лиге, набрав 40 очков.

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